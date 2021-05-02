الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وصف مصر الأكثر مبيعًا بمعرض فيصل التاسع للكتاب المخفض

معرض فيصل
معرض فيصل

اختتم معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب الذي أقامته الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي في الفترة من ٨ حتى ١٨ رمضان بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية فعالياته أمس.

وشهد المعرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على مدار أيامه، وتصدرت موسوعة “وصف مصر” طبعة ٢٠٠٣ الكتب الأكثر مبيعًا، ومن الكتب الأكثر مبيعًا أيضًا كتاب الأدوار في الموسيقى ١٩٨٦، الآثار القبطية في وادي النيل ٢٠١٠ ، مذكرات مخرج سينمائي ٢٠١٢، المرأة الفرعونية ٢٠١٦، طه حسين الديمقراطية ٢٠١٣ ، الخروج في النهار ٢٠١٣، ابن عروس ٢٠١٢، كتاب الآثار العلوية ٢٠٠٢، البطيخة ٢٠٠٥، دقدق لما يضحك ٢٠١٦، سيناء مصرية ٢٠١٥.

شارك فى المعرض ٤٢ دار نشر من ضمنها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف وعدد من دور النشر الخاصة وسور الأزبكية. 
واعتمد المعرض فكرة جديدة قائمة على الكتاب المخفض حيث يصل أقصى سعر للكتاب بالمعرض إلى ٢٠ جنيه.

ومن الأفكار الجديدة أيضا التى تميز بها المعرض هذا العام معرض دار الكتب والوثائق والذى اشتمل على إصدارات ووثائق خاصة بشهر رمضان المعظم منذ عام ١٧٩٧ ميلادية ، ١٢١١ هجرية.

كما أقيم على هامش المعرض عروض فنية زمسرحيات وعروض من السيرك القومى، ومشاركة الفرق الغنائية، وفقرات الساحر والاراجوز وعرائس القفاز ، بالإضافة إلى إقامة ورش الرسم والتلوين للأطفال يوميا.

كما تضمن المعرض ركن خاص بالحرف التراثية وورشة لتعليم فن صناعة الفخار.

ويأتي نجاح معرض فيصل التاسع للكتاب المخفض والذي تم بالتدابير الاحترازية لمقاومة فيروس كوفيد ١٩ من الانتشار حيث كانت هناك احراءات مشددة لعدم الدخول للمعرض الا باستخدام الكمامة، وكان النجاح في التعامل مع الجائحة تمهيدا لإقامة معرض كتاب القاهرة الدولي المقبل والذي حددته هيئة الكتاب في الثلاثين من يونيو المقبل، في نسخته الثانية والخمسون.

معرض فيصل
معرض فيصل
معرض فيصل
معرض فيصل
معرض فيصل
معرض فيصل
معرض فيصل
معرض فيصل
معرض فيصل
معرض فيصل
معرض فيصل وزارة لثقافة كتاب وصف مصر هيئةالكتاب الدكتور هيثم الحاج علي

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