ماليزيا تدرس تشديد تقييد الحركة فى عدة ولايات بسبب كورونا

أكد رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، أن الحكومة تدرس تشديد تقييد الحركة لا سيما في الولايات الماليزية التي ارتفعت فيها حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد بشكل حاد.

وأفاد «ياسين»- في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية - بأن ذلك يأتي لضمان فعالية إجراءات التشغيل الموحدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يتزايد عدد حالات الإصابة بها محليًا ودوليًا في الوقت الراهن.

وأوضح أن الحكومة قد استخدمت نظام إنذار مبكر، وهو «نظام تحديد النقاط الساخنة للمشاركة الديناميكية» لغرض تحديد مناطق أو محلات تجارية تساهم احتماليًا في انتشار «كوفيد-19».

وأشار إلى أن المحلات المعنية سيتم إغلاقها إجباريًا عند اكتشاف زيارة عدد كبير ممن ثبتت إصابتهم بالوباء لها، وهو خطوة تتوافق مع قرار الحكومة بالسيطرة ومحاصرة انتشار «كوفيد-19» بشكل مستهدف.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 148.19 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة للمنظمة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل في حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «TheHealthSite».

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة «الطافرة المزدوجة» الهندية في اليونان واليابان أيضًا.