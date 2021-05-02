وفد برلمانى بزور كنائس الإسكندرية للتهنئة بعيد القيامة

زار النائب محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب، والنائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن" عددًا من الكنائس لتقديم التهئنة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وخلال الزيارة التي ضمت كنائس كرموز ومينا البصل ومحرم بك قدم النواب التهانى للإخوة الأقباط مؤكدين أن عيد القيامة هذا العام لها مظهر خاص من حيث التوقيت مع شهر رمضان المبارك وعيد تحرير سيناء.

ومن جانبه، قال محمد جبريل إن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلي في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، وتؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

قداس عيد القيامة



وأقيم مساء اليوم السبت، صلاة قداس عيد القيامة المجيد، بجميع كنائس الإسكندرية، حيث شهد حضور عدد محدود من شعب الكنيسة، بنسبة 25%، وسط إجراءات احترازية مشددة، بناءً على تعليمات الكنيسة بمنع التجمعات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



المحافظ يهنئ أقباط مصر

وهنأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة المسيحيين والشعب المصري بمناسبة الاحتفال عيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعي شعبها العظيم ويقيه وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء، ويرفع البلاء والوباء ويخرجنا منه بصحة وسلام.

وأعرب محافظ الإسكندرية فى رسالته عن تهانيه لكافة أبناء الشعب المصري، لافتا إلى أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة التي تجمع كافة أبناء الشعب المصري.



وفد برلمانى بزور كنائس الإسكندرية

وفد برلمانى بزور كنائس الإسكندرية

وفد برلمانى بزور كنائس الإسكندرية

وفد برلمانى بزور كنائس الإسكندرية