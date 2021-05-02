الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البابا تواضروس يدعو إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة وعدم التعنت

البابا تواضروس
البابا تواضروس

طالب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى ختام عظته بقداس عيد القيامة، برفع صلاة خاصة من أجل مشكلة سد النهضة.

وقال البابا تواضروس: "إننا نرفع طلبة من أجل سد النهضة، ونتمنى حلًا يرضي الجميع.. وإثيوبيا دولة شقيقة في قارتنا الأفريقية، ولذلك ندعو إثيوبيا حكومة وشعبًا إلى المشاركة والتعاون والتنمية، لكي نعمل جميعًا ونحن أشقاء في النهر الخالد من أجل الشعوب جميعها.

وأضاف: "ونصلي أن يُنجح الله الجهود الطيبة والدبلوماسية حتى لا نلجأ لأي جهود أخرى، فالماء عطية إلهية يعطيها الله للشعوب منذ آلاف السنين، ونهر النيل الذي تعيش على ضفافه دول منذ فجر التاريخ، ولذلك ندعو الجميع للبعد عن التعنت واللجوء للحل التوافقي الذي يضمن التنمية لكل الشعوب، ونحن نتمنى أن نعيش في حالة من السلام والنمو".

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