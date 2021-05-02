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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 2-5-2021

مواعيد القطارات اليوم
مواعيد القطارات اليوم

تقدم《الدستور》تقريرًا عن آخر تطورات مواعيد القطارات اليوم الأحد 2-5-2021، المتجهة إلى الوجه القبلى والوجه البحري، حيث يفضل المواطنون القطارات للسفر والتنقل بين المحافظات على مستوى الجمهورية، نتيجة لقلة تكلفتها، ويمكن للمواطنين الذين يبحثون على مؤشر البحث جوجل عن مواعيد القطارات، متابعة موقع 《الدستور》الذي يقدم تقريرا يوميا عن آخر تحديثات خطوط قطارات الصعيد والوجه البحري.

آخر تطورات مواعيد القطارات اليوم الأحد الموافق 2-5-2021

نستعرض لكم خلال التقرير الآتي جميع خطوط قطارات الصعيد والوجه البحرى، كما هو موضح بالتالي:

أخر تحديثات مواقيت قطارات الصعيد اليوم الأحد 5-2-2021

- قطار رقم ٨٧١ أسيوط القاهرة، موعد قيامه الساعة ٣:٢٥ صباحا. 

- قطار رقم ٨٥ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ٤:١٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٧١ سوهاج بورسعيد، موعد قيامه الساعة ٧:٠٥ صباحا. 

- قطار رقم ٩٩١ سوهاج القاهرة، موعد قيامه الساعة ٨:٢٠ صباحا. 

- قطار رقم ٩٨٧ الأقصر القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة ١٠:١٥ صباحا.

- قطار رقم ٨٩١ أسوان القاهرة، موعد قيامه من الساعة ٣ مساء.

- قطار رقم ٢٠١٣ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ١٠ : ١٠ صباحا. 

- قطار رقم ٢٠٠٧ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ١١:٢٠ مساء.

- قطار رقم ٢٠١٥ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ١١:٣٠ مساء.

- قطار رقم ١٩٠٢ القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة ١٢:٢٠ صباحا. 

- قطار رقم ٩٩٠ القاهرة سوهاج، موعد قيامه الساعة ٤ مساء.

- قطار رقم ٨٩٠ القاهرة سوهاج، موعد قيامه الساعة ١١:٣٠ مساء.

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أخر تحديثات مواقيت قطارات الوجه البحرى اليوم الأحد 5-2-2021

- قطار رقم ٩٢٦ الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة ٧ مساء.

- قطار رقم ٢٠٠٨ الإسكندرية أسوان، موعد قيامه الساعة ٨ مساء.

- قطار رقم ٩٣٠ الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة ٨:١٠ مساء.

- قطار رقم ٩٣٤ الإسكندرية أسوان، موعد قيامه الساعة ١٠ مساء.

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