حروف من نور.. «منة» تبدع فى حفر آيات القرآن الكريم على «الريزن»

تعشق الفتاة الثلاثينية مادة الريزن، واعتادت على تشكيل الريزن لتخرج قطع جمالية فنية، وتضيف اللمسات الفنية، وتبدع في حفر أيات القرآن الكريم، وقطع من الأحجار القديمة.

منة محمود الزكي، ذات الـ٣١ عامًا، تخرجت من معهد حاسب آلي نظم و معلومات إدارية، تقول: «بدات اشتغل في الريزن من ٦ شهور، وبحب شغل الهاند ميد جدًا بأنواعه، وبحب الألوان والرسم، بشتغل الريزن هاند ميد من أوله لأخره».

زوجي يدعمني وشجعني في تحقيق حلمي

تروي الفتاة الثلاثينية، أن زوجها يدعمها ويشجعها في تحقيق حلمها، وتوفير لها خامات الريزن والأدوات المناسبة، ودعمها ماديًا و معنويًا، وطورت ذاتها بتجارب عملية، والقراءة عن مادة الريزن ومشاهدة العديد من الفيديوهات عبر «اليوتيوب» لتتعلم منهم كل خطوة عن الريزن.

«منة» تبدع فى حفر آيات القرآن الكريم على «الريزن»

وتحاول «منة» أن تبتكر في عمل الريزن واللوحات الفنية، وتقوم بحرف حروف القرآن الكريم وأيات من كتاب الله عز وجل على الريزن، لتبدع في عمل منظر جمالي يعطي بركة في المنزل.

وواجهت «منة»، العديد من الصعوبات في بداية عملها وكثرة المنافسين، لكنها تمكنت من الاختلاف وإضافة لمسات فنية جمالية بكتابة حروف القرآن الكريم على الريزن ودمجها، وإيمانها بقدراتها في تحدي ذاتها.

ومن الجدير بالذكر، أن الريزن أو إيبوكسي الراتنجات «بالإنجليزية: Resin Epoxy» مادة كيمائية تعتبر أحد أنواع اللدائن الصلبة بالحرارة، ذات مركبين: أساس «resin»، ومصلب «hardener»، وهي شديدة الالتصاق ومقاوم للاحتكاك والمواد الكيماوية سواء كانت أحماض أو قواعد أو مذيبات، حيث تتشكل طبقة عازلة عند جفافها، تستخدم كطلاء أو مونة أو لاصق، وأكثر أنواع الإيبوكسي الراتنج إنتاجًا هي الناتجة عن التفاعل بين مادتي «epichlorohydrin»، و«bisphenol» الكيميائيتين.

مادة الريزن

الحفرعلى الريزن

الحفرعلى الريزن

الحفرعلى الريزن

الحفرعلى الريزن