محافظ بورسعيد يهنئ الأنبا تادرس بعيد القيامة المجيد

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ووفد من مديرية أمن بورسعيد، اليوم السبت، على المشاركة في قداس عيد القيامة المجيد، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل ببورسعيد، حيث يصلي نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، لتقديم التهنئة لنيافته ولجميع شعب الإيبارشية بهذه المناسبة .

وأقيم مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد بجميع كنائس الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، وسط إجراءات احترازية مشددة تماما، ومنع تواجد المصلين من شعب الكنيسة المسيحيين واقتصار القداس على كهنة كل كنيسة والشمامسة، وذلك في ضوء التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الشوارع المحيطة بالكنائس حالة من الاستنفار الأمني المكثف من رجال الأمن تحسبا لأي شيء، كما تم إغلاق الشوارع المؤدية لكنيسة الأنبا بيشوي وجميع كنائس المحافظة، وتم التأكد من هوية جميع الحضور، مع استمرار حالة الاستنفار الأمني من قبل القداس وأثنائه حتى الانتهاء من القداس تمامًا.

على جانب آخر تم قياس درجة الحرارة لكل الشمامسة والمتواجدين داخل الكنائس، وارتدى الجميع الكمامات، وتم التشديد على إرتداء الكمامات أثناء التواجد في الكنيسة، كما شهدت الكنيسة قبل إقامة القداس تعقيم شامل لجميع أرجائها حرصًا على صحة الجميع للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

" بدون مصلين والاقتصار على الكهنة والشمامسة"... إقامة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد وسط الإجراءات الإحترازية.... شاهد



وشهدت الشوارع المحيطة بالكنيسة حالة من الاستنفار الأمني المكثف من رجال الأمن تحسبًا لأي شئ ، كما تم إغلاق الشوارع المؤدية لكنيسة الأنبا بيشوي وجميع كنائس المحافظة، وتم التأكد من هوية جميع الحضور، مع إستمرار حالة الإستنفار الأمني من قبل القداس وأثنائه وحتى الإنتهاء من القداس تمامًا.

وعلى جانب آخر تم قياس درجة الحرارة لكل الشمامسة والمتواجدين داخل كنيسة الأنبا بيشوي، وإرتدي الجميع الكمامات، وتم التشديد على إرتداء الكمامات أثناء التواجد في الكنيسة.

كما شهدت الكنيسة قبل إقامة القداس تعقيم شامل لجميع أرجائها حرصًا على صحة الجميع للتصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه توجه القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بالتهنئة للجميع بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا الله أن يرفع عن مصرنا الغالية الوباء والبلاء وأن يحمي الجميع من ذلك الفيروس اللعين.وأكد القس أرميا بأن الإيبراشية ببورسعيد تعتذر عن إستقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد نظرا للظروف الحالية ، طالبا من الله أن يحفظ الجميع وأن يعم السلام.