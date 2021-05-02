إنشاد دينى وأمسيات شعرية أونلاين بثقافة البحر الأحمر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم احتفالاتها بشهر رمضان المبارك بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث بث بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "مشروعية زكاة الفطر على من تجب ولمن" قدمها الشيخ حسين عماره، أكد فيها أن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما ذكرها الله في كتابه مقرونة بالصلاة منها زكاة المال وزكاة المزروع، وتجب اذا بلغت النصاب وأن تمر عليها سنة قمرية وهي للفقراء والمساكين، وأبن السبيل، والغارمين، وفي الرقاب، والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم.

وقدم قصر ثقافة رأس غارب أمسية شعرية لعدد من شعراء رأس غارب ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية، بحضور الشاعر الحسن عباس مسعود الذى والذي ألقى قصيدة "فصحى"، وأخرى بعنوان "تعظيم سلام" بمناسبة انتصارات رمضان، و"مربعات" للشاعر بولا سمير، وقصيدة "الصلح خير" للشاعر مكارم محمد.

وعقد بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "الإعاقة الجسدية والحسية لذوى الاحتياجات الخاصة" أونلاين قدمتها هيا جاه الله، تحدثت فيها عن أن الإعاقة الحركية تتمثل في العجز الكلي أو الجزئي عن الحركة، ويشمل الشلل بأنواعه، وبتر الأطراف، ومشاكل الأعصاب حيث إن الأوامر التي تطلق من الدماغ لا تصل للعضلات التي تقوم بالأساس بتحريك المفاصل، والعظام.

كما قدم دكتور ياسر خليل محاضرة أخرى بعنوان "الانتماء والمواطنة والالتزام بالقيم"، والتي خليل أوضح فيها أن الانتماء حالة شعور الإنسان والشخص إلى الانضمام إلى مجموعة، وهو عبارة عن علاقة شخصية حسية إيجابية، يبنيها الفرد مع أشخاص آخرين أو مجموعة ما، أما مفهوم الانتماء إلى الوطن فيعني تلك الحالة والشعور بالانضمام إليه، وتكوين علاقة ايجابية معه، وتكوين علاقة قويةٍ تربطنا به، والوصول إلى أعلى درجات الإخلاص له.

وأقام بيت ثقافة الحمراوين فقرة انشاد دينى للمنشد محمود خلف الله، كما أقام بيت ثقافة أبرق أمسية شعرية للشاعر عبد الله مبارك ألقى فيها قصيدتان الأولى بعنوان "ما أرحمك، ما أكرمك" بينما قدم قصر ثقافة حلايب عرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية تدرب طاهر على طاهر.

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إنشاد دينى وأمسيات شعرية