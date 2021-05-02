«الحرية وبورسعيد» للفنون الشعبية على مسرح تحيا مصر بالأسمرات

تتوالى احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان المعظم بفرع ثقافة القاهرة، حيث قدمت فرقة الفيوم للوتريات بقيادة الفنان محمد سيد عرضًا موسيقيًا ببيت ثقافة المدفعية، بحضور مدير عام الفرع، تضمنت عروضها مقطوعات للموسيقار عمر خيرت.



كما قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية، بقيادة الفنان نصر صديق، عرضًا على مسرح قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، والتي قدمت عروض فنية تضمنت «التنورة، الصيادين، وحلاوة شمسنا، وزفة إسكندراني»، مع عرض لفرقة السباعية للإنشاد الديني، بالإضافة لعرض تابلوهات استعراضية لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، والتي قدمت استعراضات منها «آه يا للي».

كما قدمت فرقة القاهرة للموسيقي العربية لروض الفرج عرضًا فنيًا بمكتبة البحر الأعظم، بالجيزة، وقدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عرضًا فنيًا بقصر ثقافة السلام، بدأ بأغنية «الصيادين، وجاني الجميل، بتغني لمين»، ثم فاصل غنائي فلكلورى، انتهى العرض بأغنية «الضمة الاسمعلاوي»، مع عرض آخر لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقصر ثقافة روض الفرج، تضمن عرض الأراجيد والكارج وهما من الفن النوبى، والكف من الفن الجعفري، وأغاني شعبية والنجرشاد والإيقاعات النوبية بقيادة مدرب الفرقة مدحت كرم.



وفي سياق متصل، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ليالي رمضان الثقافية والفنية التي نظمها فرع ثقافة الإسكندرية على مدار ١٠ أيام بقصور الثقافة الأنفوشي والشاطبي ومصطفى كامل، تضمن حفل الختام بقصر ثقافة الشاطبي عرض فني لفرقة الرواد لعرائس الماريونت بقيادة الفنان هشام نصرت، قدمت خلاله فقرة مدح الرسول، وأوبريت الليلة الكبيرة لصلاح چاهين، بفقراته وهي «الأراجوز، شاشي، يا غزال، وسلامات»، هذا إلى جانب فقرة التنورة التي نالت إعجاب الحضور.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة أوبرا عربي، بقيادة الفنان محمد مصطفى، قدمت خلاله فقرات استعراضية وغنائية تعبر عن مظاهر الشهر الكريم، منها «رمضان جانا، فوازير حاجات ومحتاجات، والكاميرا الخفية»، كما تم تقديم تابلوهات مستوحاة من تترات مسلسلات شهر رمضان في القرن العشرين، منها، «بداية ونهاية، أرابيسك، ليالي الحلمية، وهو وهي»، كما تم تقديم استعراض لكل من شخصية بوجي وطمطم وبكار وفطوطة بناء على طلب الجمهور.

فرقة الفيوم للوتريات

فرقة الفيوم للوتريات

فرقة الفيوم للوتريات

فرقة الفيوم للوتريات