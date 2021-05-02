الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«النمر» الحلقة 19.. هنا الزاهد تتبرأ من والدها

مسلسل النمر
مسلسل النمر

عرضت مساء اليوم الحلقة التاسعة عشر من مسلسل «النمر»، الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام، والمعروض على قناة الحياة الفضائية، وبدأت الحلقة بإخبار الفنان أحمد عبد الله محمود الذي يجسد دور «حكمدار الصاغة» الفنانة نرمين الفقي التي تجسد شخصية «شمس» بأنه يعمل مع «النمر» الذي سرق جميع أموالهم ولكنه لم يعلم من هو الشخص الحقيقي لأنهم يتواصلان تليفونيًا فقط.

وجاء ذلك بعد أن أتفق محمد إمام الذي يجسد شخصية «نوح»، وهو النمر الحقيقي مع أحمد عبد الله محمود بأن يقوم بإخبار نرمين الفقي بهذا الأمر.

واستطاع محمد إمام أن يعيد لهنا الزاهد والدتها بعد أن قام والدها محمد رياض الذي يجسد دور «الشيمي» بإخفاءها عنها لمدة 20 عامًا، مقنعًا هنا الزاهد بأنها قد توفت في طفولتها.

وبدأت الفنانة ولاء الشريف البحث عن النمر الحقيقي من خلال تفريغ الكاميرات الخاصة بمحلات حي الصاغة، وتوصلت إلى أن الفنان محمود حافظ الذي يظهر بشخصية «سكالانس» بأنه أحد أعضاء فريق النمر الذي يقوم بمساعدته.

وتعرض الفنان بيومي فؤاد، الذي يجسد دور «عنتر الحلق» لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، خاصة بعد أن خسر جميع أمواله بعد سرقة النمر لها، وأوصى نجله خالد أنور الذي يجسد دور «حسن عنتر الحلق» بأن يقوم باسترجاع الحقوق إلى أصحابها كي يغفر الله له.

وانتهت الحلقة بمشهد بين هنا الزاهد ومحمد رياض، والذي ذهب لها من أجل الاعتذار عن اخفاءه والدتها طيلة هذه السنوات، ولكنها رفضت اعتذاره وتبرأت منه، ولم تستطع أن تغفر له ما فعله.

يواصل صناع مسلسل «النمر»، الذي يخوض بطولته محمد إمام، تصوير مشاهد العمل، بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة خلال الماراثون الرمضاني الجاري.

وكشف أحمد عبدالله محمود لـ«الدستور»، أنهم يواصلون التصوير بشكل شبه يومي، سعيًا منهم للانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنهم بدأوا تصويره قبل فترة قصيرة من شهر رمضان، لافتًا إلى أن شيرين عادل مخرجة متمكنة وتعي ما تفعله، وهو ما جعلهم ينتهوا من معظم مشاهد العمل في وقت قياسي، مؤكدًا أنه يفصلهم عن رفع فركش العمل أسبوع واحد فقط.

وأكد أحمد عبدالله، أن هناك مفاجآت ستشهدها الحلقات المقبلة تجعل أحداث العمل في تصاعد لجذب المشاهد بشكل أكبر، لافتًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع الفنان محمد إمام، وهو العمل الأول الذي يجمعهما سويًا، ووجد أن «إمام» شخص متواضع ومجتهد، ما حمسه أكثر للمسلسل.

مسلسل النمر محمد إمام هنا الزاهد النمر النجم محمد إمام الفنان بيومي فؤاد

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«النمر» الحلقة 19.. هنا الزاهد تتبرأ من والدها

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