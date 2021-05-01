أبرز تصريحات محمد سامي في «العرافة».. وحقيقة خلافه مع أنغام ومحمد رمضان

حل المخرج محمد سامي، ضيفًا على برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "المحور"، ورد خلال الحلقة على العديد من التساؤلات حول سر الاستغناء عن الفنان محمد رمضان، في مسلسل "نسل الأغراب"، وكذلك رد على الهجوم الذي يتعرض له مع زوجته الفنانة مي عمر.

ونرصد في هذا التقرير أهم التصريحات التي دارت خلال الحلقة:

- أزمة محمد سامي وغادة عبدالرازق

أكد المخرج محمد سامي، أن ضياع حقوقه في الخلافات بسبب انفعاله هو أكبر مشكلة تواجهه، قائلًا: "ده كلام المقربين مني، هم دقيقتين في حياتي بيبقوا فاصل في حاجات كتير، وأنا سريع الغضب بشكل مبالغ فيه، بس براجع نفسي دايما بس ببقى متأخر زيادة عن اللزوم".