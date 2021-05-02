صندوق الإسكان الاجتماعي.. الاستعلام عن حالة طلب تظلم تقديم على وحدة سكنية

تصدرت عملية الاستعلام عن حالة طلب تظلم تقديم على وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي محركات البحث على موقع جوجل، بعد غلق التقدم بالتظلمات للمرفوضين من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، وإعلان مدة شهر تخرج خلالها نتيجة كل المتقدمين بعد فحص استيفاء طلباتهم مجددا من عدمها.

الاستعلام عن حالة طلب تظلم تقديم على وحدة سكنية

ولمعرفة طريقة الاستعلام عن حالة طلب تظلم تقديم على وحدة سكنية ضمن مبادرة الرئيس السيسي “سكن لكل المصريين” المعروفة بالإعلان الرابع عشر من مشروع الإسكان الاجتماعي يمكن الدخول من هنا:

وإكمالاً لطريقة الاستعلام عن حالة طلب تظلم تقديم على وحدة سكنية يرجى إدخال الرقم القومي الخاص بمقدم الاستعلام عن حالة طلب تظلم تقديم على وحدة سكنية، والضغط على أيقونة مشاهدة نتيجة التظلم أسفل خانة إدخال الرقم القومي.

وأعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إجمالي من تقدموا لاعلان وحدات سكن لكل المصريين المعروف بالاعلان الرابع عشر من الاسكان الاجتماعي، بلغ نحو 276 ألف متقدم، تطابق منهم نحو 187 ألف طلب للشروط، ولم يتطابق نحو 89 ألف طلب.

وكشفت مي عبد الحميد عن فحص أكثر من 90% من طلبات التظلم التي تم تقديمها الكترونيا على الموقع، مؤكدة أن النتائج تعلن فور فحص المستندات التي تقدم بها المتظلمون ومطابقتها للشروط المعلنة سلفا.

رابط صندوق الإسكان الاجتماعي

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه بعد فحص التظلمات تبين أن عدم انطباق شرط السن والدخل كانا أبرز الأسباب لعدم مطابقة الشروط لمن لم تقبل تظلماتهم، بينما تم قبول أي تظلمات أخرى مثل المتمثلة في عدم تقديم أوراق مطلوبة في المرة الاولى من التقديم أو عدم التوقيع على الإقرار أو عدم اكتمال أي بيانات مطلوبة، وهو ما يمكن الاستعلام عنه من خلال الرابط التالي من هنا.

التحويل للمشروعات المتوافر بها فائض وحدات

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن فتح باب قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 5/5/2021، وحتى يوم الإثنين الموافق 31/5/2021.