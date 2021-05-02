الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«اتحاد المستثمرين»: التعليم الفنى له أهمية كبيرة فى تطوير الصناعة المحلية

الاتحاد المصري لجمعيات
الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

قال المهندس بهاء العادلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، إن التعليم الفني له أهمية كبيرة في تطوير جودة الصناعة المحلية، والعمل على منافسة الصناعات المصرية مع منافسيها من الدول الأخرى.

وأضاف«العادلي»، في تصريحات خاصة لــ«الدستور»، أن اتحاد المستثمرين لديه مشروع يشرف عليه خاص بالتعليم الفني، وهو مشروع التعليم النموذجي «مبارك كول»، يتضمن حوالي 40 ألف طالبًا، لافتًا إلى أن أعضاء الاتحاد يقومون بتحديد أيام لهؤلاء الطلاب لنزولهم تدريب في مصانعهم خلال فترة الإجازة، فالاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني بجانب الحكومة.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن التدريب عبارة عن تدريب الطلاب على استخدام أحدث المعدات والآلات لتخريج جيل يستطيع العمل والنهوض بقطاع الصناعة المحلية.

و أكد «العادلي»، أن الجمعية لديها خطة لزيادة أعداد المصانع بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، وذلك سينتج عنه زيادة في حجم العمالة المصرية.

وأشاد رئيس جمعية مستثمري بدر الصناعية، بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا منذ بداية جائحة كورونا، والتي عملت على تخفيف حدة الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الجائحة، وكان أبرز تلك القرارات خفض أسعار الفائدة 3%، بالإضافة إلي دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي استفاد منها عدد من المصانع بالمنطقة.

كما أشاد «العادلي» بإطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% على تقسيط لمدة 30 عامًا، مؤكدًا أن تلك المبادرة ستعمل على مساعدة الشباب في امتلاك شقة بسهولة، كما ستعمل على تشغيل عدد كبير من مصانع مواد البناء والأثاث و الأجهزة الكهربائية، فهي ستؤدي إلي تحريك السوق المصري. 

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