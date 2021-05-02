تفاصيل خطة الإسكندرية لغلق الشواطئ خلال عيد القيامة وشم النسيم

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم وضع خطة بانتشار مفتشى الإدارة على كافة شواطئ المحافظة، بدءًا من شاطئ أبي قير شرقًا، وحتى سيدي كرير غربا، لمعاونة الأحياء في إجراءات منع التجمعات على تلك الشواطئ، والتأكد من التزام جميع المستأجرين والمواطنين بتعليمات الإغلاق خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

جاء ذلك مع صدور قرارات مجلس الوزراء باستمرار غلق كافة الشواطئ، وبناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمنع تجمعات المواطنين على الشواطئ وإحكام إغلاقها خلال عطلة شم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكد "رشاد"، خلال بيان اليوم، أنه تم إغلاق مداخل شواطئ العجمى بالأسوار، فى رسالة واضحة وصريحة بإغلاقها، بالإضافة إلى تكثيف تواجد المفتشين ومسئولي الرقابة على شواطئ أبي قير والعجمي بشكل خاص.

كما تم وضع خطة للمرور على كافة الكافيهات والمطاعم التى تخضع لرقابة وإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف يومي الأحد والإثنين الثاني والثالث من مايو الجاري؛ للتأكد من عدم إقامة حفلات بهدف الحد من التكدس والتجمعات.

وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كافة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب التواجد على الشواطئ؛ حماية للجميع حتى نعبر الأزمة بسلام، كما أهابت مستأجري الشواطئ، ومجالس إدارات قرى الساحل الشمالي بالالتزام بعدم تواجد المواطنين على الشواطئ وكذلك حمامات السباحة، مع توافر أجهزة قياس الحرارة وارتداء الجميع للكمامات وتطبيق التباعد بالأماكن المغلقة.

تعليمات المحافظة

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم، مع متابعة تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم، مؤكدا بأنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فورًا، مؤكدًا على الاستمرار في غلق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال موسم شم النسيم، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

إغلاق الشواطئ بالإسكندرية

إغلاق الشواطئ بالإسكندرية

إغلاق الشواطئ بالإسكندرية

إغلاق الشواطئ بالإسكندرية