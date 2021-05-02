أحمد مكي يتزوج عاليا في الحلقة 19 من «الاختيار 2»

مفاجأة حزينة من زوجة زكريا

بدأت الحلقة 19 من مسلسل (الاختيار 2) بمشاهد متقنة للغاية من خلال قوات مكافحة الإرهاب، التابعة لجهاز الأمن الوطني وقيامها بالدخول لمنزل الإرهابي همام عطية وتصفيته في الحال أثناء محاولته الاشتباك مع القوات.

كما تشهد الحلقة غياب الفنان (الرفاعي) هادي الجيار والد أحمد مكي الذي يغيبه الموت في حلقة الليلة، ليدخل مكي في حالة نفسية سيئة للغاية تمتد لفترة طويلة، خاة مع رحيل والد الشهيد عمر القاضي ليقف زملائه والجميع بجواره.

يقرر يوسف بعد قرابة عام اتمام زواجه من عاليا (أسماء أبو اليزيد)، وبالفعل يتم الزفاف على نطاق ضيق، بحضور الأهل والأصدقاء وأثناء الحفل تظهر نادية في حالة حزن وبمجرد العودة إلى المنزل تخبر زوجها زكريا الذي يقدم دوره الفنان كريم عبد العزيز بأنها مريضة سرطان، فيصاب بحالة من الوجوم نتيجة المفاجأة التي سمعها من زوجته.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

مسلسل «الاختيار 2» من المسلسلات الملحمية الضخمة في الدراما المصرية والذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم ويعتبر العمل الجديد امتدادًا لنجاح الجزء الأول الذي قدمه الفنان أمير كرارة، ويتواجد في بطولة العمل كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وبشرى ورياض الخولي وأحمد حلاوة وهادي الجيار وأسماء أبو اليزيد وطارق صبري ومحمد علاء وعمر الشناوي وإسلام جمال وسامح الصريطي يشارك فيه أيضًا، عدد من ضيوف الشرف منهم حمد حلمي وأحمد فهمى والنجم أشرف عبد الباقي ونضال الشافعي ومحمد فراج ومصطفى أبو سريع وعلي الطيب ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، والمسلسل تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.