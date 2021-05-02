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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أسعار الدواجن فى السوق اليوم الأحد 2-5-2021

الدواجن
الدواجن

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن أسعار الدواجن فى البورصة الرئيسية اليوم الأحد ٢-٥-٢٠٢١، وإليكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن آخر تطورات أسعار الدواجن في السوق المصري.

وتمثل أسعار الدواجن بكافة أنواعها اهتماما للمواطنين، لأنها تعد استهلاكًا يوميًا لهم، ويتضمن التقرير التالي جميع أنواع وأسعار اللحوم البيضاء، وهي "الفراخ، وأمهات الفراخ البيضاء، والكتاكيت، والبط".

ويتعرف المواطنون، من خلال التقرير، على كل ما هو جديد عن أسعار الدواجن، طبقا لآخر التحديثات في السوق الداجنى، وللمواطنين الذين يبحثون عن أسعار الدواجن، عليهم متابعة موقع《الدستور》الذي يستعرض يوميا تقريرًا عن آخر أسعار الدواجن في السوق. 

تعرف على أهم أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأحد 2-5-2021

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 2-5-2021

- سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأحد، البالغ من عمره يوم واحد، بين ١.٧٥ إلى ٢ جنيه مصري.

- وصل سعر الكتكوت الساسو، اليوم الأحد، البالغ من عمره يوم واحد بين ١.٧٥ إلى ٢ جنيه مصري. 

- بلغ سعر الكتكوت البلدي، اليوم الأحد، البالغ من عمره يوم واحد بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه مصري.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 2-5-2021.. الفراخ البيضاء والبلدي

- وصل سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء، اليوم الأحد، بين ٢٦ إلى ٢٧ جنيهًا مصريًا.

- بلغ سعر كيلو لحم الفراخ الساسو، اليوم الأحد، بين ٢٩ إلى ٣٠ جنيهًا مصريًا.

- سجل سعر كيلو لحم الفراخ البلدي، اليوم الأحد، بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيهًا مصريًا.

- بلغ سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء، اليوم الأحد، بين ١٦ إلى ١٧ جنيهًا مصريًا.

 

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أسعار البط اليوم الأحد 2-5-2021

- سجل سعر لحم البط الفرنساوي، اليوم الأحد، بين ٢٤ إلى ٢٤.٥ جنيه مصري.

- وصل سعر لحم البط المسكوفي، اليوم الأحد، بين ٤٧ إلى ٤٧.٢٥ جنيه مصري. 

- بلغ سعر لحم البط المولارد، اليوم الأحد، بين ٣١ إلى ٣٢.٥٠ جنيه مصري.

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