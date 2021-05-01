وزيرة التخطيط تكشف ملامح الإصلاحات الهيكلية

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير عبر موقعها الرسمي، يرصد أهم تصريحات وزيرة التخطيط بشأن برنامج الإصلاحات الهيكلية، بعدما أطلقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء الماضى المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وفيما يلى نرصد أبرز هذه المعلومات:



- يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية لأول مرة القطاعات الإنتاجية بإصلاحات جذرية وهادفة.

- الإصلاحات تسهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية.

- نسب مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى الناتج المحلى الإجمالى بلغت 26% عام 2019-2020 ومستهدف أن تصل إلى ما بين 30-35% فى عام 2013-2024.

- البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدفا، و88 إصلاح هيكلى إجرائى وتشريعى ذو أولوية، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات.

- منهجية متابعة وتقييم برنامج الإصلاحات الهيكلية تعتمد على استخدام ديناميكى لمنظومة من مؤشرات الأداء الكمية والكيفية.

- الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع وزيادة عدد الشركات الناشئة التابعة له من 10% إلى 15%، وتحسين ترتيب مصر طبقًا لمؤشر التعقيد التكنولوجى.

- الأهداف الاستراتيجية لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5% فى 20224 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع فى حدود 16%.

- الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 12% فى 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30% وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين.

- رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمى والحوكمة، وتعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشرى هى المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية.