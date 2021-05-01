الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

شباب الصحفيين تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: «إيد واحدة في وطن واحد»

البابا تواضروس
البابا تواضروس

هنأت جبهة شباب الصحفيين البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والمسيحيين بمناسبة عيد القيامه المجيد، مؤكدة "أننا كمسلمين وأقباط يد واحده في وطن واحد بيننا أحلام وآمال مشتركة".
 

وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة في تصريحات، السبت، كل عام ومصر والمصريين بخير وقوة وصلابة ووحدة وترابط في وطننا الغالي مصر: “نحن نحتفل مع شركاء الوطن بعيد القيامة المجيد الذي جاء تزامنًا مع احتفالات المسلمين بشهر رمضان، ما يؤكد من جديد أننا نسيج واحد نشارك في معركة البناء والتنمية التي تقودها الدولة المصرية بكل اقتدار وتميز تحت راية الوطن الذي يحتاج منا إلى تضافر كل الجهود؛ من أجل الحفاظ على المكتسبات العظيمة التي تحققت في دولة 30 يونيو الجديدة".


أشار رئيس الجبهة إلى أن "مواقف البابا تواضروس الثاني في دعم ومساندة الدولة المصرية سيسجلها التاريخ بحروف من نور في أنصع صفحاته بياضًا، ما يعكس حالة التناغم والتلاحم بين قطبي الأمة".

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