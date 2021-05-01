بعد عرضها في الاختيار 2.. معلومات على الإرهابي أشرف الغربلي قيادي تنظيم بيت المقدس

عرضت حلقات مسلسل الاختيار 2 تفاصيل نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القضاء على أخطر العناصر الإرهابية التابعة لجماعة أنصار بيت المقدس، يدعي أشرف الغربلي.

ونسرد في هذا التقرير أهم المعلومات عن الإرهابي، ويعد أبرز قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس والمسؤول عن العمليات الإرهابية:

1_ من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي والمسؤول عن العمليات بنطاق القاهرة والجيزة.

2_ المدبر الرئيسي لحادث اغتيال العقيد محمد مبروك بالقاهرة، والمقدم طارق سامح مباشر و4 مجندين اخرين، بمرسى مطروح.

3_ المدبر الرئيسي لمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، واغتيال العقيد أشرف القزاز.

4_ تورط في عمليات الهجوم المسلح على دورية ونقطة أمنية بمدينة الفرافرة، وأخرى تابعة للقوات المسلحة بمنطقة مسطرد.

5_ دبر الإرهابي المذكور وتورط في تنفيذ الهجوم على القوات الأمنية المكلفة بتأمين مقر سفارة النيجر بشارع الهرم.

6_ متورط في تفجير مبنى القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومبنى الأمن الوطني بالقليوبية.

7_ بتاريخ 9 نوفمبر 2015، رصد ضباط الأمن الوطني تردد «الغرابلي» على منطقة المرج للإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية كبرى.

8_ نصبت الشرطة عدة أكمنة لتطويق مساراته، وفور رصده مستقلا لإحدى السيارات ماركة «شاهين»، اقتربت قوات الشرطة منه لضبطه، إلا أنه استشعر ذلك، وبادر بإطلاق النيران تجاه القوات، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرعه.

9 _عثرت الشرطة بحوزته على طبنجة ماركة CZ عيار 9 مم، وكارنيه منسوب صدوره لشركة بترول مُثبت عليه صورته الشخصية، وذلك لتسهيل تحركاته.

مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة النجوم: كريم عبدالعزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشرى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، وهادى الجيار، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف.