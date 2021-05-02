الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
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سياسي

برلماني: تطبيق التراخيص الجديدة واشتراطات البناء هدفها التصدي للفوضى

النائب عاطف النمكي
النائب عاطف النمكي

قال عاطف النمكي، عضو مجلس الشيوخ، إن البدء في تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة سيبدأ بشكل تجريبي منذ 1 مايو ولمدة شهرين في نحو 27 مدينة ومركزًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج "الرخص الجديدة" بالمدن والأحياء المختارة وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية.

أضاف النمكي، في تصريحات السبت، أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى من جهة والتصدي بكل قوة، لفوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين من جهة أخرى.

وأكد عضو الشيوخ أن تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة يراعى البناء الحضاري ويحافظ على مرافق الدولة والأراضي الزراعية ويوقف الفساد في المحليات الذي كان ساريا لعقود طويلة.

شدد نائب الشيوخ على أن الالتزام التام بمنظومة التراخيص الجديدة يوقف الفوضى ويحافظ على حق المواطن والدولة، كما انه لن تُقبل تراخيص البناء " وفق ما قاله وزير التنمية المحلية، مؤكدا أن السنوات الماضية أثبتت أن الانتصار في الوطن للقانون ودرء الفساد وحماية الحقوق.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.
 

وقال شعراوى، في بيان السبت، إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

أضاف الوزير أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهّر، موجهًا المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة فى التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط.

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