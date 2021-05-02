تسجيل 3 إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا في الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، اليوم السبت، تسجيل 3 إصابات بالسلالة الهندية من فيروس كورونا في المملكة.

وقال هواري في تصريحات لقناة "المملكة"، إن الإصابات سجلت لأشخاص لم يسافروا، مضيفا أن "المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 704 حالات إصابة و35 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الأردن إلى 712.077 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 8871 حالة، حسبما نقلت رويترز.

بينما سجلت الهند ولأول مرة ما يزيد على 400 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم السبت.

يذكر أن انتشار السلالة الجديدة في الهند أدى إلى انهيار النظام الصحي في مناطق منها العاصمة نيودلهي، مع نقص الأكسجين الطبي وأسرّة المستشفيات.