بعد عرضها في الاختيار 2.. تفاصيل إحالة 67 متهما باغتيال الشهيد هشام بركات للمحاكمة

عرضت حلقة مسلسل الاختيار 2 تفاصيل استهداف عناصر «الإرهابية» لموكب الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام.

ونجحت جهود وزارة الداخلية في تتبع العناصر الإرهابية والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

ونسرد في هذا التقرير تفاصيل قرار إحالة المتهمين بتلك القضية إلى محكمة الجنايات.



في مايو2016، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة 67 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، إلى محكمة الجنايات.

وقال بيان للنيابة العامة حينها إن تحقيقات نيابة أمن الدولة انتهت إلى انتماء المتهمين لجماعة الإخوان وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وقيادات من الجماعة الهاربين خارج البلاد للتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية لإحداث حالة من الفوضي وعدم الاستقرار في البلاد.

وتابع البيان أن المتهمين ومن عاونهم أعدوا عدتهم وشكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس"، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم فلقنوا العناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس.

وأشار البيان إلى أنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بعد استهدفت موكب النائب العام الشهيد هشام بركات أودت بحياته، وأصابت عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

وقال البيان إن المتهمين تولوا القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر وحيازة أسلحة وذخائر يقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي والاتفاق الجنائي على تلك الجرائم.

وأسندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في أمر الإحالة، الذي شمل اعترافات تفصيلية لعدد خمسة وأربعين متهمًا من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، للمتهمين قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت المهمة تمهيدًا لاستهدافها.