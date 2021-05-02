الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إفطار 20 رمضان.. طريقة عمل «الأرز بالكبد والقوانص»

الأرز بالكبد والقوانص
الأرز بالكبد والقوانص

تعتبر وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، من الوجبات الهامة لأنها تسد الجوع الذى دام أكثر من 14 ساعة خلال الصيام.

 

ويسعى الكثيرين فى أن تتضمن وجبة الإفطار الكثير من المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى المذاق الشهى لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

 

فى السطور التالية نقدم وصفة لطبق "الأرز بالكبد والقوانص" على طريقة الشيف فاطمة، لإفطار بسيط وسريع التحضير.

 

المكونات:

 

3 أكواب أرز بسمتي.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملح وفلفل وقرفة.

مكسرات محمصة.

زبيب.

كبدة وقوانص مكعبات.

سمنة وزيت.

 

طريقة التحضير:

 

يوضع وعاء على النار ويضاف به السكر والماء ويتم التقليب، من أجل الحصول على اللون الذهبى، وبعد ذلك تضاف شوربة الكبدة والقوانص، مع الفلفل الأسود والملح ويترك الإناء حتى الغليان.

 

يضاف الأرز بعد تصفيتة من الماء، مع الزيت، ويقلب مع الشوربة جيدًا ويترك حتى الغليان.

 

يتم تخفيف النار بعد إمتصاص الأرز للشوربة من أجل اكتمال التسوية.

 

فى طاسة أخرى توضع الكبد والقوانص مع إضافة الملح والفلفل وتقلب جيدًا، وبطاسة أخرى توضع السمنة وتوضع المكسرات والزبيب مع التقليب جيدا حتى يتحول لونهم إلى الذهبي.

 

الخطوة الأخيرة تضاف المكونات مع بعضها البعض، ويقلب الأرز مع الكبد والقوانص، ويتم تقديمها ساخنة مع طبق سلطة.

 

فوائد تناول الكبد والقوانص لجسم الإنسان:

الكبد والقوانص

تحتوي الكبد و القوانص على العديد من العناصر الغذائية، مثل البروتين، الذي يجعلها مناسبة للكثير من الرياضيين ومتبعى الحميات الغذائية.

 

 كما أن الكبد والقوانص من الأطعمة التى تتميز بقلة الدهون، ودورها في إمداد الجسم بالفوائد الصحية، خاصة فى شهر الصيام.

 

وأشار الأطباء بموقع "هيلث لاين" إلى أن الكبد و القوانص تعد مصدرًا غنيًا بفيتامين سي والنحاس والمنجنيز والماغنسيوم، فضلاً عن الكالسيوم.

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