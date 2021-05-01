«الصحفيين» تكشف حقيقة إقصاء 4 من المجلس: لن نسمح بعرقلة الخدمات النقابية

قال محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن كل ما يشاع عن إقصاء بعض من أعضاء المجلس عن العمل والمشاركة في الخدمات النقابية أمر غير صحيح، وهى مبررات فقط، يستخدمها البعض لعرقلة العمل النقابي.

أضاف شبانة أنه وجميع أعضاء المجلس انتابتهم الدهشة حين غادر 4 من الأعضاء الجلسة الأولى للمجلس عقب مغادرة النقيب مباشرة للجلسة، لارتباطه ببرنامج تليفزيونى وأن هذه الجلسة وفق جدول الأعمال تم الاتفاق على تشكيل هيئة المكتب واللجان خلالها، إلاّ أن الزملاء الأربعة أرادوا إدخال المجلس فى دوامة الصراعات والخلافات بالحديث عن فتوى خاصة بمجلس الدولة وهى فتوى غير ملزمة ورفضوا المشاركة فى التشكيل وتركوا الاجتماع.

وتابع: أنه على الرغم من إصرار أعضاء المجلس على تشكيل هيئة المكتب واللجان وفق جدول أعمال الجلسة ومع ترك الزملاء الأربعة للمجلس إلاّ أنه تم الاتفاق على عدم الإعلان لحين الجلسة التالية احترامًا للنقيب والمجلس بكامل هيئته بما فيهم الزملاء الأربعة، وأنه خلال الجلسة الثانية ومع طلب النقيب فتح باب الترشح للجان وهيئة المكتب من جديد وقبول الأعضاء الثمانية لذلك إلاّ أنهم أصروا على عدم الترشح نهائيًا رغم إلحاح النقيب وأصر الزملاء الأربعة على تدوين رفضهم بالترشح نصًا بمحضر الجلسة.

وأشار سكرتير نقابة الصحفيين إلى أن هناك شيئا ما يحدث غير مفهوم ومحاولة إظهار عكس الحقيقة للجمعية العمومية كما أن هناك مَن يحاول عرقلة سير العمل النقابى وهؤلاء من خارج النقابة.

وشدد شبانة على أن ما جعله يؤكد ذلك إصرار بعض الزملاء بالجلسة الأخيرة على إيقاف الخدمات النقابية كالإعانات والقروض على الرغم من أهميتها القصوى لأعضاء الجمعية العمومية، حتى وإن كانت النقابة تمر بأزمة مالية إلاّ أنه فى النهاية وجب على المجلس تحمل مسؤولياته بعيدًا عن تأثر الأعضاء بذلك وحجب الخدمات عنهم فى موقف غير مفهوم وهو ما جعله يرفض ويعترض على ذلك رسميًا في محضر الجلسة.

واكد أنه تعوّد على عدم الحديث كثيرًا عن الشأن النقابى بوسائل الإعلام؛ حفاظًا على قيمة ومكانة نقابة الصحفيين حتى وإن خرجت أحيانًا أخبار غير دقيقة وحديث مغلوط، لافتًا إلى أنه يدعو المجلس والنقيب للتكاتف لأجل مصلحة الزملاء وتنحية أية خلافات أو اختلافات في وجهات النظر وعدم الانسياق وراء من يحاول إشعال الأمور داخل النقابة وهؤلاء الاشخاص من خارج المجلس وللأسف ينساق خلفهم بعض من أعضاء المجلس.

واختتم شبانة حديثه بأن الأعضاء الثمانية بالمجلس يرحبون بالتكاتف والعمل الجماعى فى إطار الاحترام وعدم التجاوز، لكنه شخصيًا، وفى نفس الوقت لن يسمح نهائيًا بأن تنزلق النقابة خلف الخلافات والصراعات وأنه وزملاءه سيتصدون وبقوة لأية محاولة لزعزعة الاستقرار النقابى، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تحتاج للتكاتف وليس الفرقة، محذرًا من يسعى لبث سمومه بالتراجع قائلاً إنه أراد بهذه التصريحات نقل الحقيقة كاملة وبصدق لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.