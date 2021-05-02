«الأنوار ساطعة فى كل مكان».. هذه علامات ليلة القدر تعرف عليها

مع قرب بداية العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، بدأ البحث عن علامات ليلة القدر، حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحرى ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان فقال صلى الله عليه وسلم "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان"، وأرجح ما ذهب إليه العلماء أنها ليلة السابع والعشرين.



وردت فى أكثر من حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذى حثنا على تحرى هذه الليلة المباركة فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والاجتهاد في الدعاء وطاعة الله بها لما لها من مكانة عظيمة.

أوضحت دار الإفتاء المصرية علامات ليلة القدر وهى :

- أن تطلع الشمس لا شعاع لها، فقد ورد عن أُبَى بن كعب فى ذكر علامة ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا» (رواه مسلم).

- وفى بعض الأحاديث: «كَأَنَّهَا طَسْتٌ» (مسند أحمد) والمعنى: كأنها طست من نحاسٍ أبيض.

- وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» (ابن حبان).طَلْقَة: طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد.بَلْجَةٌ: مشرقة.

- وقيل: أن الْمُطَّلِعَ على ليلة القدر يَرَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًا.

- وقيل: يَرَى الأنوارَ سَاطِعَةً فى كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى فِى الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَة.

- وقيل: يَسْمَعُ سَلامًا أَوْ خِطَابًا مِنَ الملائكة.

- وقيل: مِنْ عَلامَاتِهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّقَ لَهَا.

وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على استغلالها، وورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أن وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِى: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى".