الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو محمود ياسين يواصل كتابة الحلقات الأخيرة من «اللي مالوش كبير»

اللي مالوش كبير
اللي مالوش كبير

يواصل أبطال وصناع مسلسل “اللي مالوش كبير" تصوير أحداث ومشاهد العمل بالتزامن مع عرضه على فضائية CBC طوال شهر رمضان.

وكشفت مصادر من داخل العمل لـ"الدستور"، أن مؤلف المسلسل عمرو محمود ياسين مازال في مرحلة كتابة آخر حلقتين من العمل حيث يكثف مخرج العمل مصطفى فكري ساعات تصوير العمل لسرعة الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

و"اللى مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.

- مواعيد وقنوات عرض «اللي مالوش كبير»

يعرض مسلسل «اللي مالوش كبير» الجديد عبر قناة سي بي سي بصورة حصرية، حيث أصبحت القناة هي العارضة لمسلسلات ياسمين للسنة الثالثة على التوالي، وكان آخرها مسلسل ونحب تاني ليه رمضان الماضي. 

وتعرض قناة سي بي سي العامة المسلسل الجديد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً والساعة العاشرة وفقًا للجدول الذي سيتم التوافق عليه بشكل نهائي، على أن يعرض العمل بعدها بساعتين على شاشة سي بي سي دراما. 

- أحداث المسلسل 

تدور أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» حول فتاة تدعى "غزل" من الطبقة المتوسطة التي تضطرهم الظروف للزواج من رجل ثري يكبرها بسنوات كثيرة، لكن سرعان ما تحاول التخلص منه وتدخل في علاقة عاطفية مع أحد الشباب الذي يحاول مساعدتها في مشكلاتها.

ويشهد المسلسل تجديد النجمة ياسمين عبد العزيز تعاونها مع كل من المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكرى بعد تجاحها معهما في مسلسلها الأخير "ونحب تانى ليه" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي وقدمت فيه ياسمين عبد العزيز دراما اجتماعية رومانسية لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور حيث ابتعدت فيه عن الكوميديا الذى اعتادت على الظهور بها في السينما.

اللي مالوش كبير مسلسل اللي مالوش كبير الكاتب عمرو محمود ياسين عمرو محمود ياسين أحمد العوضي ياسمين عبد العزيز

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