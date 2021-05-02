ظهر في «الاختيار2»: السجل الإرهابي للعقل المدبر لاغتيال النائب العام

منذ بداية الحلقة الأولي لمسلسل الاختيار2، ظهر اسم الإرهابي يحيي موسي، الذي أسس خلايا الإخوان النوعية، وصنع قائمة من الوجوه الإخوانية المتورطة فى جرائم وأعمال عدائية ضد الدولة والمواطنين، لكن على امتداد كل تلك المراحل هناك أسماء أكثر إجراما من غيرها، ويتزايد جرمها مع الهروب من العدالة والإصرار على المضىّ فى مسار الإرهاب الخسيس.

سلسلة عمليات إرهابية عديدة شارك فى تخطيطها وتمويلها الهارب يحيى موسى، عضو مكتب الإرشاد، قائد الخلايا النوعية بعد مقتل الإرهابى محمد كمال، بجانب تورطه فى أغلب العمليات التى نفذها الإخوان طوال السنوات الماضية، فقد اتُّهم فى قضية اغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات، بجانب تكليفه عناصر الإخوان بتشكيل خلايا حسم المسلحة التى حاولت اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر.

وارتبط اسم يحيى موسى بقضايا أخرى شغلت الرأى العام، منها التحريض على تفجير الكنائس التى راح ضحيتها عشرات من المدنيين ورجال الجيش والشرطة، والتحريض فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، التى ينظرها القضاء العسكرى، إلى جانب تمويل عدد من الفصائل والتشكيلات المنبثقة عن الأذرع الإرهابية المسلحة لجماعة الإخوان.

• اغتيال النائب العام

فى 17 يونيو 2016، نظرت الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، ومن ضمن المحالين 16 متهما هاربا فى مقدمتهم يحيى موسى، العقل المدبر للجريمة خلال سماع الشهود فى جلسة 11 أكتوبر 2016، قال شاهد الإثبات أحمد عزت، الضابط بقطاع الأمن الوطنى: إن المتهم يحيى موسى أشرف على تكوين المجموعة المسلحة التى نفذت واقعة الاغتيال. وفى 22 يوليو 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لـ28 متهما، والمؤبد والمشدد لباقى المتهمين، وكان من أبرز من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام الهارب يحيى موسى.

• تفجير الكنائس

عقب ثورة 30 يونيو نفذت جماعة الإخوان الإرهابية عشرات من عمليات الاعتداء على الكنائس، تطورت إلى تنفيذ تفجيرات فى بعض الكنائس بالمحافظات، وفى كل تلك العمليات كان يحيى موسى قاسما مشتركا فى الجريمة.

وكشفت جهود الأجهزة الأمنية إرسال الإرهابى يحيى موسى مبالغ مالية ضخمة للعناصر المتطرفة، لإقامة معسكرات إعداد، وتدريب الانتحاريين على استهداف الكنائس، كما عثرت على أوراق تنظيمية بحوزة إرهابيين فى معسكر «حسم» بصحراء الجيزة، كشفت تورط «موسى» فى دعمهم ماليا، وإرساله خططا لاستهداف مجموعة من الكنائس فى القاهرة الكبرى أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

• محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، بعبوة ناسفة، التى أسفرت عن سقوط شهيدين وإصابة 5 مجندين، تبين أن المتورطين فى الواقعة 11، منهم 9 هاربين، وأبرزهم يحيى موسى. وأكدت التحريات تكليف يحيى موسى و5 آخرين لعناصرهم فى الداخل بتنفيذ العملية، مع الإشراف على هيكلة صفوف حركة حسم المسلحة.

• محاولة اغتيال النائب العام المساعد

وأحالت النيابة العامة 304 متهمين للمحكمة العسكرية فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، وتنفيذ جرائم قتل لضباط شرطة، أبرزها واقعة اغتيال رئيس مباحث مركز طامية بالفيوم، وضمن أبرز الإرهابيين الهاربين الإرهابى يحيى موسى الذى تحمل يداه دما كثيرا، وتنتظره العدالة للقصاص لمصر وأبنائها.