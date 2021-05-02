الأحد 02 مايو 2021
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تقارير ومتابعات

«بعد حصوله على تاكسى».. سائق الدليفرى الذى التقى بالرئيس: «ربنا يسعده زى ما أسعدنا»

سائق الدليفري وأسرته
سائق الدليفري وأسرته

توجه الشاب الثلاثيني إسلام عمر عويس، سائق الدليفري الذي قابله الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ يومين، بالشكر لحصوله على تاكسي باسمه واسم شقيقه أكرم عويس.

 

حصول سائق الدليفري على تاكس

وأضاف "عويس" في تصريحات لـ"الدستور": "والله العظيم ما عارف أشكره إزاي فعلًا، دي دعوة أمي وأبويا بتحقق على أرض الواقع، ربنا عالم باللي الواحد كان عايش فيه وإزاي كنت بدور أعيش وأعيش ابني ومراتي".

وفي السياق ذاته، لم تجد أمل زوجة الشاب إسلام عويس، كلمات تعبر عن سعادته لتحقيق حلمها برفقة زوجها غير الدعاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًة: "ربنا يسعده زي ما ساعدنا وأسعدنا في دخلة عيد، ربنا يزيده ويقويه يارب، مكنتش متوقعة أبدًا يحصل كده، والحمد لله أدانا أكتر مما اتمنينا".

ووجهت أمل الزوجة الشكر للرئيس السيسي، قائلة: "أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، شكرا ربنا يخليك لمصر، ربنا يقدرك ويعطيك أكثر مما تتمنى، وكل سنة وانت طيب يارب ودائما حاسس بالشعب". 

جدير بالذكر أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسهيل حصول الشاب الذي التقاه قبل يومين ويقل عائلته على دراجة بخارية بالحصول على تاكسي بالمشاركة مع شقيقه.

وأعرب الشاب عن فرحته الشديدة بحصوله على التاكسي، قائلا: "أنا وابني ومراتي كنا راكببين الموتوسيكل رايحين مشوار قابلنا الرئيس، وقف معانا واتكلم، مش مصدق لحد الآن، إن الريس وقف يكلمني ويقولي نفسك في إيه".

كان الرئيس السيسي وجه بحصول الشاب على تاكسي باسمه هو وأخيه يعمل بالغاز ضمن مبادرة الرئيس ليتمكن من مواجهة صعوبات الحياة.

وقبل يومين توقف الرئيس يتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

سائق الدليفري السيسي عبد الفتاح السيسي اسرته تاكسي

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