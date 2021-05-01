الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا: 552 ألفًا أكملوا الجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا

كورونا
كورونا

أفاد وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا، بأن 552,862 شخص قد أكملوا حتى أمس، الجمعة، الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن برنامج التطعيم الوطني ضد الوباء .


وأوضت وكالة الأنباء الماليزية اليوم السبت، أن 895 ألفا و204 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى خلال الفترة نفسها ليصبح إجمالي عدد الجرعات (الجرعة الأولى، والجرعتين الأولى والثانية) التي تم التطعيم بها في ماليزيا 1,448,066 جرعة .


أما المسجلون في برنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد-19، فبلغ إجمالي عددهم 9,424,263 نسمة أو ما يعادل نسبة 38.80 في المئة.

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