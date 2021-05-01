الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
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وائل لطفى

الكرازة

رسالة من البابا تواضروس للرئيس والحكومة في «سبت الفرح»: نشكر محبتكم

البابا تواضروس
البابا تواضروس

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيرة الهجرة  نبيلة مكرم لتهنئتهم للكنيسة والأقباط بعيد القيامة المجيد.

وقال البابا، خلال كلمته في قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "نشكر محبة كل المسئولين بالدولة لتقدمهم ببرقيات التهنئة ومشاركتهم سعادتنا بالعيد".

وتابع: “نحتفل اليوم بعيد القيامة المجيد بنسبة حضور 10%، نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا”، مؤكدًا فرحة كل مسيحي بهذه المناسبة التي تجسد المعنى الحقيقي للمسيحية من خلال قيامة السيد المسيح"، وأضاف: “يختلف الاحتفال بعيد القيامة المجيد بين الشرق والغرب بفروق عدة أيام، وليست لاختلاف عقائدي، لكن اختلاف التقويم فقط".

وانتهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس من أسبوع الآلام، وهو أقدس أسابيع وأيام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار العام أيضًا، والذي يبدأ سنو يًا باحتفالات أحد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة.

وتحتفل الكنيسة اليوم بسبت النور أو سبت الفرح، ثم تحتفل غدا بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، الذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس إضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

البابا تواضروس احتفالات عيد القيامة المجيد الرئيس إضاءة الكاتدرائية كورونا

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