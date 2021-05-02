الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مسن صدمه قطار بالمحلة الكبرى

مصرع مسن
مصرع مسن

.لقي رجل مسن مجهول الهوية مصرعه بعد أن صدمه قطار على كوبري السلخانة بقرية محلة أبو علي التابع لمركز المحلة الكبرى.

 

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي، بعثورهم على أشلاء جثة لرجل مسن مجهول الهوية ملقاة على شريط السكة الحديد على كوبرى السلخانة.

 

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة الكبرى، إلى مكان البلاغ وتبين أن الحادث نتيجة إصطدام الجثة بالقطار ولا توجد شبهة جنائية.

 

تم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام وجار التعرف على بياناتها لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة لاستكمال الاجراءات القانونية.


وكان قد ناشدت هيئة السكة الحديد جمهور المواطنين من قائدي المركبات وسائقي التكاتك والدرجات البخارية والمشاة الإلتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة للعبور الممثلة في الكبارى والمزلقانات القانونية والأنفاق، حرصًا على حياتهم وسلامة أرواحهم وأرواح باقي المواطنين.
 

وطالبت هيئة السكة الحديد المواطنين بعدم استخدام أو إنشاء معابر غير قانونية على كافة خطوط السكة الحديد وعدم فتح أي معابر غير قانونية مغلقة، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وسلامة مسير القطارات، وعدم التعرض للمساءلة القانونية.

رجل مسن مجهول لقي مصرعه في حادث تصادم قطار قريه محله ابو على مركز المحله

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