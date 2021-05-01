محمد سامي عن الهجوم على مي عمر: «في ناس عاوزة تبقى مكانها»

تحدث المخرج محمد سامي، عن علاقته بزوجته الفنانة مي عمر، قائلا: "هو أنا بعمل حاجة غير إني بكدب عليها كزوج مش كمخرج؟! وعلى طول بتقفشني لأنها أكتر واحدة حفظاني في العالم وبغير الكذبة 3 مرات وبعد كده بقول الصراحة.. من خاف سلم".

وأضاف في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر فضائية "المحور": "وبالنسبة للتعامل معها في اللوكيشن، فقد تعاملت معها بشكل مختلف من فترة لأخرى، فقد كانت تظهر 10% من قدراتها أمام الكاميرا وكنت أنفعل جدا، لأنها كانت تؤدي في البروفات بشكل أفضل، وهذا كان يرجع إلى انعدام خبرتها".



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