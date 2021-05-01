السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد سامي يكشف سبب أزمته مع أنغام حول تتر «نسل الأغراب»

جريدة الدستور

قال المخرج محمد سامي، إن المطربة أنغام، نجمة كبيرة وحققت نجاحا كبيرا، لكنه عاتب عليها بسبب تصريحاتها حول تتر مسلسل نسل الأغراب، موضحًا: "أنا اخترتها واتبسطت إن التتر يتغنى بصوتها وصوتها جميل، واتفقنا إننا عندنا رباعيات والتتر مش أغنية في ألبوم لأنها أغنية مرتبطة بالدراما، وده كان الخلاف على أغنية التتر بيننا".

وأضاف سامي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر فضائية "المحور": "أغنية أنغام مكنتش شبه المسلسل وقلت لأنغام أنا مش مرتاح للأغنية وحاولت أبلع الأغنية من وجهة نظر احترامي لتاريخ أنغام، وأخر مرة قالت لي يا هغني الأغنية يا مش هتغني، وبعت لها رسالة طويلة جدا وقلت لها إني نفسي متسيبش المسلسل".
 

 

التفاصيل

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

شاب يخلع ملابسه في «مترو السادات».. ومصدر أمني يكشف التفاصيل

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19.. احتدام الصراع بين السقا وكرارة

أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 4 ومواعيد العرض على جميع القنوات

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة بالقدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

وائل لطفي يكتب: «30 يونيو» التي حاصرت الإرهاب

صور

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

تشييع جثمان فقيد الحركة العمالية محمد وهب الله إلى مثواه الأخير (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية

فلسطين تسجل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا