محمد سامي يكشف سبب أزمته مع أنغام حول تتر «نسل الأغراب»

قال المخرج محمد سامي، إن المطربة أنغام، نجمة كبيرة وحققت نجاحا كبيرا، لكنه عاتب عليها بسبب تصريحاتها حول تتر مسلسل نسل الأغراب، موضحًا: "أنا اخترتها واتبسطت إن التتر يتغنى بصوتها وصوتها جميل، واتفقنا إننا عندنا رباعيات والتتر مش أغنية في ألبوم لأنها أغنية مرتبطة بالدراما، وده كان الخلاف على أغنية التتر بيننا".

وأضاف سامي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر فضائية "المحور": "أغنية أنغام مكنتش شبه المسلسل وقلت لأنغام أنا مش مرتاح للأغنية وحاولت أبلع الأغنية من وجهة نظر احترامي لتاريخ أنغام، وأخر مرة قالت لي يا هغني الأغنية يا مش هتغني، وبعت لها رسالة طويلة جدا وقلت لها إني نفسي متسيبش المسلسل".



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