محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة خلال أعياد الربيع، وشم النسيم، والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة من اليوم السبت وحتى الإثنين المقبل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد الفقي على التطبيق الصارم لقرار غلق المتنزهات، والحدائق العامة، وأماكن تجمعات المواطنين، ومنع أي تجمعات، أو احتفالات، أو فعاليات جماهيرية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعامل بكل حسم مع المقاهي والكافيهات والمحلات المخالفة لتلك الإجراءات وغلقها فورا.

ووجه الفقي بالتنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها الصحة، والتموين، والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مشددا على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، والمحلات، و المخابز، وأماكن بيع اللحوم، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، وضبط السلع الغير صالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، ومنع التجمعات، مع استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات، والمطاعم، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، والتأكد من الالتزام بتطبيق القرار الخاص بمواعيد الغلق الصيفية للمحال والمطاعم، والمولات التجارية، والورش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج غلق جميع الحدائق العامة، والمتنزهات بنطاق المحافظة، خلال الاحتفال بأعياد الربيع، تحسبا لعدم خروج المواطنين للاحتفال ، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "الفقي" أن قرار الغلق يشمل جميع الحدائق العامة، والمتنزهات، والمسطحات الخضراء، والكورنيش الشرقي، والجانب الشرقي من كورنيش النيل الغربي، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتطبيق قرار الغلق.

وناشد محافظ سوهاج المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبعد عن أماكن التجمعات والازدحام، وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.