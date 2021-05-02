ضبط «خلطات دجاج» مجهولة و«رنجة» فاسدة بطنطا والسنطة

مكافحة الغش التجارى

شنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة طنطا، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية الغير مرخصة، وتكثيف الرقابة، وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.



ونجحت الحملة التي تكونت من أشرف شحاته، كبير مفتشي الرقابة التجارية وبرفقة محمد فوزي، وأحمد فاروق، من مفتشي الرقابة التجارية بالإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الغربية، تحت إشراف كلًا من عيد عبدالله وكيل المديرية، وعادل الكفافي، مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الغربية، برفقة محروس فتحي، في ضبط ١٢٠ كرتونه خلطة مقرمشات للدجاج واللحوم والخضراوات، بداخل كل كرتونة ١٢كيس زنة ٧٠٠ جرام باجمالي طن و8 كجم، مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من مخزن تابع لشركة لبيع المواد الغذائي، بناحية اأول طنطا، وتم اتخاذ اللازم قانونًا، والعرض علي النيابة العامة للتصرف.

وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين السنطة، حملة اليوم السبت أيضًا، على عدة أنشطة، وأسفرت عن ضبط عدد 7 صناديق أسماك مدخنة رنجة وزن الواحد 5 كجم مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها بالفحص الظاهري بأحد محلات السوبر ماركت، وكذلك تم ضبط صاحب منفذ جمعيتي قام بالتصرف في سلع تموينيه بدعم قدره 5 آلاف و300 جنيه، وبدال تمويني أخر قام بالتصرف في سلع بدعم قدره ألفين و300 جنيه، وبدال آخر لعدم إعطاء البون الدال على صرف المقررات التموينية للمواطنين، كما تم ضبط أحد المحلات التجارية يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وهي ٢٩ علبة عصير، وعدد ١٠ زجاجات زيت زيتون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

وفي وقت سابق، تم تحرير عدد 5 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية بزفتي، وذلك لارتكابهم لمخالفات تمونية ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 8 جرامات، وخبز غير مطابق للمواصفات وكذلك لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير عدد 6 محاضر جنح قسم ومركز شرطة زفتى، ضد أصحاب محلات بقالة وخلافه، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية والاستيلاء على الدعم بعملية الضرب الوهمي للمخابز البلدية، وخلال الحملة تم المرور على محلات بيع الأسماك المملحة بمناسبة حلول أعياد الربيع، حرصًا على صحة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية لـ«الدستور»، أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية؛ لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

تموين الغربية يضبط بضلئع غير صالحة بطنطا والسنطة

حملات تفتيشية مكثفة

حملات تفتيشية مكثفة

حملات تفتيشية مكثفة

حملات تفتيشية مكثفة