«الدخول بالكمامة والحال واقف».. ركود بمراكز التجميل في زمن كورونا (فيديو)

حالة من الركود طالت كثير من المهن في ظل انتشار فيروس كورونا، وتعتبر صالونات التجميل من أبرزها، حيث يعاني أصحابها من قله الزبائن.

وقامت «الدستور» بعمل معايشة داخل بعض صالونات التجميل الخاصة بالسيدات للتعرف على معاناتهم وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدى لعدوى كورونا.

وقالت «مريم» أحد العاملين بصالون تجميل في شبرا إنها تنبه على الزبائن بارتداء الكمامات عند الدخول بجانب وجود مواد مطهرة متاحة للجميع وكل العاملين يرتدون الكمامات ويعقمون أيديهم قبل العمل، كما تُعقم الأدوات الخاصة بتصفيف الشعر قبل استخدامها تجنباً لحدوث أي عدوى بين الزبائن.

وأضافت أن الإقبال ضعيف مقارنة بالسنين الماضية قبل انتشار فيروس كورونا في مصر، حيث أن الأهالي قلقون من العدوى وبمقارنة بالعام الماضي أصبح الإقبال متوسط بسبب وعي العديد من لأهالي ومعرفتهم بكيفية التعامل مع فيروس كورونا.

وفي السياق، قالت «آمال» أحد أصحاب صالونات التجميل، إن إقبال الزبائن أصبح ضعيف بسبب خوفهم من عدوى كورونا، مؤكدة علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل الصالون، حيث أنها تعطي كمامات لكل الزبائن عند الدخول وتقوم بتعقيم المكان بالمواد المطهرة وأيضاً تستقبل الزبائن في سعات مختلفة تجنباً لحدوث ازدحام داخل الصالون.

وأضافت أن حالة الركود المنتشرة لم تسبق من قبل، حيث أن الصالون في الماضي لم يكن داخله مكاناً لاستقبال الزبائن لكن مع انتشار فيروس كورونا أصبح المكان خالياً رغم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل الصالون.

وتستكمل «مني يوسف» أحد العاملين داخل صالون تجميل خاص بالسيدات أنها تستخدم القفزات قبل العمل، بجانب ارتداء الكمامة وتعقيم كافة الأدوات الخاصة بتصفيف.

وأشارت إلى أن أعياد ٢٠٢١ سواء للمسلمين أو للمسيحيين كأنها لم تأتي فالأعياد هي موسم العمل بنسبة لصالونات التجميل ولكن هذا العام وأيضاً العام الماضي انتشرت حالة الركود بسبب فيروس كورونا.

صالون تجميل

صالون تجميل

صالون تجميل