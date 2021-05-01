بغداد: تنسيق مشترك مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين إلى العراق

أكدت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم السبت وجود تنسيق عراقي - سوري، بشأن منع تسلل "الإرهابيين" إلى العراق، مشيرة إلى عدم وجود قلق أمني على الحدود مع الأردن والسعودية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي- في تصريح نقلتها قناة "السومرية نيوز": إن "الحدود العراقية الأردنية مؤمنة بالكامل من الدولتين"، مضيفا أن "هناك تعاونا كبيرا في مجال تبادل المعلومات ومتابعة الإرهابيين سواء من الجانب العراقي أو الأردني التي تخص تواجدهم وتحركاتهم".

وتابع: "لا يوجد أي قلق فيما يخص الحدود مع الأردن أو مع السعودية"، منوها بوجود اهتمام بالحدود العراقية - السورية والتي تحتوي على بعض الثغرات الأمنية التي شخصت من قبل العمليات المشتركة منذ فترة.

وفي سياق آخر نفت مديرية الدفاع المدني بالعراق، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال مديرها العام اللواء كاظم بوهان.

وذكر إعلام المديرية في بيان مقتضب - أنه لا صحة لخبر اعتقال مدير الدفاع المدني العام وهو يمارس أعماله وواجباته بشكل طبيعي.



جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبرا يفيد باعتقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، على خلفية حريق مستشفى (ابن الخطيب) في بغداد الذي راح ضحيته العشرات.

وفي وقت سابق عثرت القوات الأمنية العراقية، على منصة صواريخ كانت استهدفت قاعدة فيكتوريا الأمريكية، حيث تم العثور على المنصة ضمن مقتربات منطقة حي الجهادية.

يأتي ذلك بعد أن سقطت 3 صواريخ في قاعدة عسكرية بمطار بغداد تتمركز فيها قوات عراقية وأخرى أمريكية، مما أسفر عن إصابة عسكري عراقي بجروح، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني: "بالتزامن مع العمليات الاستباقية التي تنفذها قواتنا الأمنية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، وانشغالها في ملاحقة بقايا العناصر الإرهابية، نجد الجماعات الخارجة عن القانون تحاول أشغال قواتنا الأمنية بجبهات أخرى من خلال إطلاق الصواريخ على المناطق التي تضم قوات عراقية".