السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«ربنا يخليك لمصر».. فرحة الشاب إسلام بعد حصوله على تاكسي هدية من الرئيس

جريدة الدستور

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسهيل حصول الشاب الذي التقاه قبل يومين يقل عائلته على دراجة بخارية، على تاكسي بالمشاركة مع شقيقه.

وأعرب الشاب عن فرحته الشديدة بحصوله على التاكسي، قائلا: "أنا وابني ومراتي كنا راكببين الموتوسيكل رايحين مشوار قابلنا الرئيس، وقف معانا واتكلم، مش مصدق لحد الآن، إن الريس وقف يكلمني ويقولي نفسك في إيه".

ووجهت الزوجة الشكر للرئيس السيسي، قائلة: "أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، شكرا ربنا يخليك لمصر".

كان الرئيس السيسي وجه بحصول الشاب على تاكسي باسمه هو وأخيه يعمل بالغاز ضمن مبادرة الرئيس ليتمكن من مواجهة صعوبات الحياة.

وقبل يومين توقف الرئيس يتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

 

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