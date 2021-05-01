«عقب ظهوره في الاختيار2».. صورة الإرهابي همام عطيه بعد مقتله

سرد مسلسل الاختيار 2 كيفية مقتل الإرهابي همام عطية الذي يجسد دوره الفنان محمد علاء، من قبل قوات مكافحة الإرهاب.

ورصدت الحلقات الماضية قدرة همام على تجنيد الشباب والسيطرة على عقولهم بحجة الجهاد ونيل الشهادة والجنة.

وتمكن همام عطية من تأسيس تنظيم أجناد مصر وضم العديد من الشباب له وتمكن من تنفيذ قرابة 26 عملية إرهابية اعتمدت أغلبها على التفجيرات لقدرته الكبيرة على تصنيع المتفجرات بسبب التدريبات التي تلقاها في أفغانستان.

يوم ٥ أبريل 2015 تمكنت قوات وزارة الداخلية من تصفية الإرهابي داخل شقته بمنطقة فيصل، وقال اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وقتها، إن الوزارة وجهت ضربة أمنية حاسمة للكوادر الإرهابية من خلال معلومات دقيقة وتنسيق وتكامل تام بين الأجهزة الأمنية لتحديد مسارات تحرك عناصر البؤر الإرهابية المستهدفة، التي تورطت في حوادث عنف بالبلاد سعياً وراء إثبات تواجد زائف على المشهد، ومحاولة زعزعة سكينة البلاد للنيل من الوطن.

وتوافرت المعلومات لقطاع الأمن الوطني تتضمن اتخاذ الإرهابي الهارب همام محمد أحمد على عطية "حركي/ فوزى، حسام" من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطوابق بالهرم محافظة الجيزة وكراً للاختباء به والتخطيط والإعداد لتنفيذ مخططاته العدائية التي استهدفت في مجملها رجال الأمن، وأسفرت عن استشهاد العديد منهم على مدار الفترة الماضية، وتم التعامل الفوري مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه، وحال استشعار الإرهابي المذكور بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاههم، حيث بادلته القوات وبكثافة، وأسفر ذلك عن مصرعه وضبط بحوزته "بندقية آلية – طبنجة – 4 عبوات ناسفة معدة للتفجير" إحداها مزودة بمغناطيس لتثبيتها أسفل السيارات المستهدفة – عدد 18 عبوة غير مكتملة التجهيز – كمية كبيرة من الأدوات ومستلزمات تصنيع العبوات المتفجرة مبلغ مالي قدرة 76.875 ألف جنيه، جهازي كمبيوتر يجرى فحصهما.

• يشار إلى أن المذكور مطلوب ضبطه في القضايا التالية:

- القضية رقم 390/2013 حصر أمن دولة عليا "التحرك الجهادى بالمنطقة المركزية بإمارة القيادي المحبوس/ نبيل المغربي".

- القضية رقم 433/2013 حصر أمن دولة عليا “تحرك أنصار بيت المقدس”.

- القضية رقم 103/2014 حصر أمن دولة عليا "تنظيم أجناد مصر".

والإرهابي المذكور كان من أبرز قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس، ثم انشق عنه عام 2013 وأسس ما يسمى بتنظيم أجناد مصر، واضطلع من خلاله بتشكيل العديد من الخلايا التنظيمية وإعداد عناصرها فكرياً وتدريبهم على إعداد وتصنيع العبوات المتفجرة التي استخدمها التنظيم في حوادثه الإرهابية التي ارتكزت في مجملها على استهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة وإصدار التكليفات بتنفيذها عدد 26 حادثة.