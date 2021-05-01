محمد عبدالروؤف: قطاع المقاولات يساهم فى دوران عجلة الاقتصاد وزيادة الاستثمار

قال المهندس محمد عبد الروؤف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات والتطوير العقاري كيان واحد، لهما دور محوري في الاقتصاد القومي، وهما المحرك الرئيسي لنمو التنمية الاقتصادية داخلياً وخارجياً، ما يساهم في دوران عجلة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.

وأضاف عبد الروؤف في تصريح لـ«الدستور» أن قطاع المقاولات يؤثر على باقي القطاعات الاقتصادية بشدة، لأنه الأسرع والأكبر على مدار تاريخه من حيث معدلات التشغيل، مشيرا إلى أنه يشارك في تنفيذ جميع المشروعات القومية لتنمية الدولة.

وأوضح أن عمالة قطاع التشييد تمثل أكبر شريحة حيث يتخطي حجمها نحو 10 ملايين عامل فضلا عن العمالة العائدة من الخارج والعمالة السورية والصينية التي بلغت نحو 5 ملايين ما يخلق فرص عمل مختلفة ومتنوعة لفئات مختلفة، مقارنة بباقي القطاعات.