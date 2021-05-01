السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد مؤكدًا: أذكروا مرضى كورونا

«اذكروا مرضى كورونا».. رئيس الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد

كنيسة
كنيسة

بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل قداس عيد القيامة المجيد الذي يترأسه الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة ضمن طقوس قداس العيد.

ودعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "المسيح اليوم قام" فيما دعا حنا جميع الحاضرين إلى أن يذكروا مرضى كورونا بالمستشفيات في صلواتهم اليوم وأن يعزي من فقدوا أحبائهم في ظل هذا الوباء اللعين .

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون الاعتراف العام: "الله القادر علي كل شيئ أبونا السماوي نعترف بأننا قد أخطأنا اليك وإلى سائر الناس بالفكر والقول والفعل فنحن اّسفون حقا علي كل خطايانا وتائبون إليك مما فعلناه منها بجهل أو عن ضعف أو عن عمد . فلأجل ابنك ربنا يسوع المسيح الذي مات عنا أغفر لنا كل ما سلف منا وأنعم بأن فيما بعد أن نخدمك دائما في جدة الحياة اكراما وتمجيدا لاسمك بربنا يسوع المسيح . آمين"

كانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها.

وتحتفل الكنيسة اليوم بسبت النور أو سبت الفرح، ثم تحتفل غدا بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس إضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

الأسقفية المطران منير حنا احتفالات عيد القيامة المجيد أخبار الكنيسة استقبال مرضى كورونا

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

شاب يخلع ملابسه في «مترو السادات».. ومصدر أمني يكشف التفاصيل

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19.. احتدام الصراع بين السقا وكرارة

أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 4 ومواعيد العرض على جميع القنوات

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة بالقدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

وائل لطفي يكتب: «30 يونيو» التي حاصرت الإرهاب

صور

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

تشييع جثمان فقيد الحركة العمالية محمد وهب الله إلى مثواه الأخير (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية

فلسطين تسجل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا