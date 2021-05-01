«اذكروا مرضى كورونا».. رئيس الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد

رئيس الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد مؤكدًا: أذكروا مرضى كورونا

بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل قداس عيد القيامة المجيد الذي يترأسه الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة ضمن طقوس قداس العيد.

ودعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "المسيح اليوم قام" فيما دعا حنا جميع الحاضرين إلى أن يذكروا مرضى كورونا بالمستشفيات في صلواتهم اليوم وأن يعزي من فقدوا أحبائهم في ظل هذا الوباء اللعين .

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون الاعتراف العام: "الله القادر علي كل شيئ أبونا السماوي نعترف بأننا قد أخطأنا اليك وإلى سائر الناس بالفكر والقول والفعل فنحن اّسفون حقا علي كل خطايانا وتائبون إليك مما فعلناه منها بجهل أو عن ضعف أو عن عمد . فلأجل ابنك ربنا يسوع المسيح الذي مات عنا أغفر لنا كل ما سلف منا وأنعم بأن فيما بعد أن نخدمك دائما في جدة الحياة اكراما وتمجيدا لاسمك بربنا يسوع المسيح . آمين"

كانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها.

وتحتفل الكنيسة اليوم بسبت النور أو سبت الفرح، ثم تحتفل غدا بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس إضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.