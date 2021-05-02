ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملة بالإسكندرية

شنت إدارة تموين وسط الإسكندرية، برئاسة أحمد سويدان مدير الإدارة وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بالاشتراك، مع مباحث التموين حملات على نطاق الإدارة، لمتابعة الأسواق بالتزامن مع شهر رمضان المبارك واستقبال أعياد الربيع وعيد الفطر.



أسفرت الحملات عن ضبط ٧٦٦ زجاجة عصير مانجو مجهولة المصدر، و٦٣ باكو خميرة و٧٠ علبة جبن، و٣ عبوة صلصلة، و٢ مسحوق شيكولاتة وجميعها منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط ١٥ طبق فويل سردين و٢٤ طبق فويل بطارخ بوري تزن جميعها ٦٠ كجم غير مدون عليها بيانات، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق و المحلات حفاظا على صحة المواطنين و عدم التعرض للغش التجارى.



الاستعدادات لشم النسيم

وكان قد وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالعمل على مدار 24 ساعة، للعمل على توفير السلع، التي يشتد الطلب عليها مثل الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة والبيض واللحوم، وكذلك المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق.

كما شدد محافظ الإسكندرية علي الأجهزة الرقابية والمعنية بالأحياء للقيام بحملات مشتركة للمرور على منافذ البيع والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية السلع والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط وإعدام ما هو غير صالح منها حفاظاً على الصحة العامة للجمهور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أكد على رؤساء الأحياء ومديرية الطب البيطري، لتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة ومجازر الدواجن ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها.

وناشد «الشريف» المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

ضبط سلع

ضبط سلع

ضبط سلع

ضبط سلع

ضبط سلع