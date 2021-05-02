الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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فن

«نسل الأغراب» 19: القبض على بكري زلط وعودة والدة غفران للمنزل

مسلسل نسل الأغراب
مسلسل نسل الأغراب

شهدت الحلقة 19 من مسلسل نسل الأغراب العديد من الأحداث المثيرة بين "عساف" أحمد السقا وكبير غجر الزلط “بكري” الذي تم القبض عليه بعدما أخذ ذهب الأغراب كما شهدت الأحداث عودة والدة “غفران” أمير كرارة إلى منزل ابنها.

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19

بدأت أحداث المسلسل من حيث انتهت الحلقة السابقة وهو مشهد الغازية “دهب” نجلاء بدر التي ذهبت إلى منزل غفران لتخبره بأن والدته ليست مع “عساف”، إنما مع بكري الزلط، وهددها غفران إن لم تكن معلومتها صحيحة سوف يعاقبها.

وذهب “غفران” مسرعًا إلى أرض غجر زلط، ليستدعي بكري الذي اختطف والدته من عساف، لكنه لم يجده فأصر "غفران" أن ينتظره حتى يأتي في أرض الغجر، ما أثار الخوف والتعجب بملامحهم.

القبض على بكري الزلط في مسلسل نسل الأغراب حلقة 19

اتفق أحمد السقا (عساف) و "بكري الزلط" عماد زيادة على أن يحضر الأول ذهب الأغراب، مقابل أن يعيد له الآخر “شامية” أحلام الجريتلي والدة “غفران” أمير كرارة، وهو ما فعلاه بالفعل، ولكن أثناء ذهاب “بكري الزلط” لتخباة الذهب قابله كمين شرطة بقيادة “علي” دياب، والذي عطله على أن يستكمل طريقه وطلب منه أن يوقف سيارة النقل ليفتشها ليتفاجأ علي أن السيارة محملة بذهب الأغراب ويلقي القبض عليه.

عودة والدة غفران إلى منزله في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19

وانتهت أحداث الحلقة بعودة “شامية” أحلام الجريتلي إلى منزل ابنها “غفران” أمير كرارة، بمساعدة “عساف” أحمد السقا، لكن لم يتواجد “غفران” بالمنزل نظرًا لإصراره أن ينتظر بكري الزلط في أرض الغجر اعتقادًا منه بأن والدته ما زالت مع بكري، ومن المقرر أن تكشف حلقة غد التي تعرض على شاشة قناة أون رد فعل “غفران” بعد عودة والدته له منذ اعوام طويلة.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 نسل الأغراب غفران بكري الزلط السقا كرارة

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