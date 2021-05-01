الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«السيرك القومي» أمام مجلس الدولة بسبب «كرة الموت»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز التعاقد مع أولاد ياسين (أحمد ومحمد ووليد وخالد سيد ياسين) العاملين بالسيرك القومي، لتقديم فقرة استثنائية من اختراعهم وابتكارهم تسمى «كرة الموت».

وقالت فتوى مجلس الدولة إن «أولاد ياسين» يمتلكون حقوق الملكية الفكرية للعبة مبتكرة من خلالهم تسمى مصنف الموت، وقاموا بتسجيلها كعلامة تجارية لدى إدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كلعبة جديدة تحت اسم (جلوبو globo) عام 2017، كما قاموا بتسجيلها لدى إدارة حقوق المؤلف التابعة للإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات بوزارة الثقافة، وحصلوا على شهادة إيداع مصنف مكتوب لفقرة فنية عبارة عن قيادة دراجة نارية داخل كرة من الحديد تسمى كرة الموت، يؤدونها من خلال قيادتهم دراجات نارية داخل تلك الكرة من خلال 4 أشخاص (أولاد ياسين) فضلا عن أنهم الوحيدون الذين يمتلكون أدوات تلك اللعبة، ويمتلكون حق استغلالها، والحصول على العائد المادى الناتج عن أدائها.

ولما كانت تلك اللعبة لا تندرج ضمن الأعمال المنوط بالمذكورين أداؤها داخل السيرك باعتبارهم موظفين به، إذ أن الفقرات التي يؤدونها عبارة عن البلانسات والمهرج والجونجلير، كما أنها ليست من الأعمال التي يجوز تكليفهم بها، حيث إنها تختلف في فكرتها وطبيعتها وخطورتها عمّا يؤدونه من أعمال بحكم وظيفتهم، ولا يوجد من يؤدى تلك اللعبة داخل السيرك من العاملين الآخرين به، ومن ثم فإنها تندرج تحت الاستثناء من حظر التعاقد مع العاملين بالجهات الإدارية الوراد بنص المادة (26) من قانون التعاقدات الحكومية، ويجوز للسيرك الذي يعملون بها التعاقد معهم لأداء تلك اللعبة داخل السيرك، مع مراعاة الاشتراطات الأخرى الواردة بالمادة (58) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692) لسنة 2019.

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار يسري الشيخ جواز التعاقد مع أولاد ياسين السيرك القومي كرة الموت

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