«السيرك القومي» أمام مجلس الدولة بسبب «كرة الموت»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز التعاقد مع أولاد ياسين (أحمد ومحمد ووليد وخالد سيد ياسين) العاملين بالسيرك القومي، لتقديم فقرة استثنائية من اختراعهم وابتكارهم تسمى «كرة الموت».
وقالت فتوى مجلس الدولة إن «أولاد ياسين» يمتلكون حقوق الملكية الفكرية للعبة مبتكرة من خلالهم تسمى مصنف الموت، وقاموا بتسجيلها كعلامة تجارية لدى إدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كلعبة جديدة تحت اسم (جلوبو globo) عام 2017، كما قاموا بتسجيلها لدى إدارة حقوق المؤلف التابعة للإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات بوزارة الثقافة، وحصلوا على شهادة إيداع مصنف مكتوب لفقرة فنية عبارة عن قيادة دراجة نارية داخل كرة من الحديد تسمى كرة الموت، يؤدونها من خلال قيادتهم دراجات نارية داخل تلك الكرة من خلال 4 أشخاص (أولاد ياسين) فضلا عن أنهم الوحيدون الذين يمتلكون أدوات تلك اللعبة، ويمتلكون حق استغلالها، والحصول على العائد المادى الناتج عن أدائها.
ولما كانت تلك اللعبة لا تندرج ضمن الأعمال المنوط بالمذكورين أداؤها داخل السيرك باعتبارهم موظفين به، إذ أن الفقرات التي يؤدونها عبارة عن البلانسات والمهرج والجونجلير، كما أنها ليست من الأعمال التي يجوز تكليفهم بها، حيث إنها تختلف في فكرتها وطبيعتها وخطورتها عمّا يؤدونه من أعمال بحكم وظيفتهم، ولا يوجد من يؤدى تلك اللعبة داخل السيرك من العاملين الآخرين به، ومن ثم فإنها تندرج تحت الاستثناء من حظر التعاقد مع العاملين بالجهات الإدارية الوراد بنص المادة (26) من قانون التعاقدات الحكومية، ويجوز للسيرك الذي يعملون بها التعاقد معهم لأداء تلك اللعبة داخل السيرك، مع مراعاة الاشتراطات الأخرى الواردة بالمادة (58) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692) لسنة 2019.