الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
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حوادث

حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية وقتل طفل في المطرية 4 أيام

حبس
حبس

أمرت نيابة المطرية الجزئية بحبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية وقتل طفل 4 أيّام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

بداية الواقعة كانت بتلقي مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا بمقتل طفل بسبب نشوب مشاجرة، بالأسلحة النارية بين 9 بلطجية بسبب خلافات بينهما وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين مقتل طفل أثناء مشاهدته مشاجرة، واستقرت في رأسه طلق ناري أدى إلى وفاته في الحال وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها وتم اقتياد المتهمين لديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

حبس المطرية النيابة

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