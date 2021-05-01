السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملفات خاصة

«القاهرة: كابول».. ملحمة درامية تكشف أسرار التنظيمات الإرهابية

القاهرة: كابول
القاهرة: كابول

«ترسيخ الوعى»، هو الشعار الأبرز الذى رفعته الدراما الرمضانية التى أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام، ويعد «القاهرة: كابول» أبرز الأعمال، التى عملت على تصحيح المفاهيم وتوضيح حقيقة الأفكار، خاصة مع تناول العمل صلب العقيدة المتطرفة للتنظيمات الإرهابية.

في هذه الملف يستعرض «الدستور» كيف نجح المسلسل في كشف المؤامرات التى كانت ولا تزال تحاك ضد مصر من أطراف داخلية وخارجية، وأعاد لأذهان الجمهور المصرى والعربى قضية تأثير الجماعات الإرهابية التى انتشرت فى تسعينيات القرن الماضي، فى المشهد السياسى فى الشرق الأوسط.

 

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

«القاهرة: كابول».. ملحمة درامية تكشف عوالم وأسرار التنظيمات الإرهابية

قصة سفر وعودة الإرهابيين المصريين من شوارع المحروسة لـ«صحراء تورا بورا»

 

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