معلم الكاتدرائية يقود «تمثيلية القيامة» أمام البابا تواضروس

تحتفل الطوائف المسيحية بمصر، السبت، بليلة عيد القيامة المجيد.

وتشهد الكنائس الأرثوذكسية في مصر وجميع بلاد المهجر صلوات عيد القيامة المجيد، حيث يشهد طقس القداس صلوات خاصة وألحانًا بهذه المناسبة.



يتضمن قداس عيد القيامة تمثيلية القيامة وهى أهم طقوس الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد، إذ قاد إبراهيم عياد كبير شمامسة الكاتدرائية الملقب بمعلم الكنيسة، تمثيلية القيامة.

دخل البابا وأساقفة الكنيسة المشاركين في صلاة القداس داخل الهيكل ثم تطفأ الأنوار، ويغلق باب الهيكل ثم تبدأ تمثيلية الهيكل بحوار بين البابا والشماس، فيبدأ الشماس خارج الهيكل، مع البابا من الداخل قائلاً: إخرستوس انيستي" المسيح قام" ويجيبه البابا من الداخل قائلاُ: اليسوس انيستي" المسيح قام" .



وقال الشماس: "افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية" مرتين، وفي المرة الثالثة يقول "افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد" .



فيسأله البابا من الداخل بقوله: "مَنْ هو ملك المجد"؟ فيجيبانه: "الرب العزيز القوى الجبار القاهر في الحروب هو ملك المجد، ثم يقرع الشماس باب الهيكل فيفتح الباب وتُضاء الأنوار.



من المقرر أن يتوجه بعدها إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون لقضاء شم النسيم، وسط أساقفة الكنيسة وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورهبان الأديرة.