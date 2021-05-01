السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بث مباشر.. قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

قداس عيد القيامة
قداس عيد القيامة

تنقل القناة الأولى بالتليفزيون المصرى قداس عيد القيامة المجيد على الهواء من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 

 

وترأس مساء اليوم السبت صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، صلوات عيد القيامة المجيد بكنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك في سوهاج، حيث شارك الصلاة القمص بشرى لبيب راعى الكنيسة، والقمص مرقس عدلى سكرتير المطرانية والأب يؤانس صابر راعى كنيسة السيدة العذراء بالخزندارية، وجمع من شعب سوهاج مع التشديد على مراعاة كل الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.

 

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