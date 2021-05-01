بث مباشر.. قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

تنقل القناة الأولى بالتليفزيون المصرى قداس عيد القيامة المجيد على الهواء من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وترأس مساء اليوم السبت صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، صلوات عيد القيامة المجيد بكنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك في سوهاج، حيث شارك الصلاة القمص بشرى لبيب راعى الكنيسة، والقمص مرقس عدلى سكرتير المطرانية والأب يؤانس صابر راعى كنيسة السيدة العذراء بالخزندارية، وجمع من شعب سوهاج مع التشديد على مراعاة كل الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.