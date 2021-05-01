إقرار أكبر حركة تكليف لـ8 آلاف كادر طبي

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن الموافقة على تنفيذ قرارات أكبر حركة تكليف شملت 8642 من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية خلال الربع الأول من العام الحالى 2021، حيث استحوذت محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من تكليفات الأطباء، وفي مقدمتهم مديرية الشئون الصحية بأسيوط بعدد 1645 كادر طبي، يليها مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج بعدد 1079 كادر طبي، ثم مديرية الشئون الصحية بالمنوفية 952 كادر، مديرية الشئون الصحية بالدقهلية 712 كادر، ومديرية الشئون الصحية بدمياط 500 كادر ومراكز علاج الأورام بالمحافظات 174 كادر.



وأضاف جهاز التنظيم والإدارة وفقًا لتقرير حول حصلت عليه «الدستور» أن شهر مارس الماضى سجلت قفزة فى أعداد الكوادر الطبية المكلفة، حيث وافق الجهاز على تنفيذ قرارات تكليف 4153 كادر، مقابل 2341 كادر تم تكليفهم خلال شهر فبراير الماضي و2148 كادر مكلفين خلال شهر يناير من العام نفسه، وبلغ نصيب مستشفى الزهراء الجامعى من حركة التكليف 57 كادر، مستشفى معهد ناصر 22 كادر، مستشفى الهرم 13 كادر، مستشفى الحسين الجامعى 10 كوادر.



ويعد تكليف الأطباء هو التعيين الإلزامي (الإجباري) لكل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

يتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.