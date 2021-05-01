اندلاع حريق محدود بحوش مواشي في مدينة إدفو بأسوان

اندلع حريق محدود بأحد المنازل الكائنة بمنطقة الكروم بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداد النيران بجميع أرجاء المنطقة.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق محدود بأحدى المنازل الكائنة بمنطقة الكروم بمدينة إدفو، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده.

وتبين خلال عمليات الإطفاء نشوب الحريق داخل حوش مواشي، ما أسفر عن بعض خسائر والتلفيات، وجاري السيطرة على الحريق.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا بنشوب حريق محدود بأحد المنازل الكائنة بمنطقة الكروم بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات الإسعاف لتقديم الاسعافات الأولية اللازمه لأهالى بالمنطقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق لمعاينته واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.